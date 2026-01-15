PSG : Alcoolisés, ils finissent nus dans la rue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1996, le PSG remportait la Coupe des Coupes en battant en finale le Rapid de Vienne. Pour préparer cette rencontre, le club de la capitale avait fait appel à... Yannick Noah. L'ancien vainqueur de Roland-Garros avait été appelé à la rescousse comme préparateur mental. De quoi donner lieu à des moments incroyables avant le sacre.

Avant de remporter la Ligue des Champions, le PSG avait déjà soulevé une coupe d'Europe. En effet, en 1996, le club de la capitale s'imposait en finale de la Coupe des Coupes face au Rapid de Vienne. Un match que les Parisiens avaient alors préparé en compagnie de Yannick Noah. Ce dernier avait été engagé comme préparateur et comme Francis Llacer, joueur du PSG à l'époque, a pu le raconter, c'était du jamais vu.

« On était tous bourré » Mais comment le PSG s'est-il donc préparé avec Yannick Noah ? Invité de 100% PSG, Francis Llacer a révélé une folle anecdote, confiant : « La préparation de la finale de la Coupe des Coupes, ça a été particulier. Je crois qu’on n’a jamais préparé un match comme ça. 3 jours avant, on était tous bourré ».