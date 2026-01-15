PSG : Alcoolisés, ils finissent nus dans la rue !

En 1996, le PSG remportait la Coupe des Coupes en battant en finale le Rapid de Vienne. Pour préparer cette rencontre, le club de la capitale avait fait appel à... Yannick Noah. L'ancien vainqueur de Roland-Garros avait été appelé à la rescousse comme préparateur mental. De quoi donner lieu à des moments incroyables avant le sacre.
« On était tous bourré »
Mais comment le PSG s'est-il donc préparé avec Yannick Noah ? Invité de 100% PSG, Francis Llacer a révélé une folle anecdote, confiant : « La préparation de la finale de la Coupe des Coupes, ça a été particulier. Je crois qu’on n’a jamais préparé un match comme ça. 3 jours avant, on était tous bourré ».
« On fait la fermeture de tous les bars »
« 3 jours avant, Luis Fernandez nous laisse quartier libre, il a confiance. On fait tous les bars, on a tellement fait la fermeture de tous les bars qu’on se retrouve à piquer un vélo de postier. Je suis à poil avec Yannick Noah à poil sur un vélo de postier », a poursuivi l'ancien du PSG.