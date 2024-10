Problème avec un joueur du PSG, «Luis Enrique ne l’aime pas»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Remplaçant au coup d’envoi du match contre Arsenal mardi soir en Ligue des Champions, Fabian Ruiz peine à gagner sa place de titulaire au PSG. Et selon les révélations de Daniel Riolo au micro de l’After Foot, Luis Enrique a un problème de longue date avec le milieu de terrain espagnol…

Y a-t-il un malaise Fabian Ruiz au PSG ? Auteur d’un Euro 2024 particulièrement impressionnant avec la sélection espagnole cet été, le milieu de terrain de 28 ans peine à afficher un niveau similaire depuis son arrivée au Parc des Princes en 2022. D’ailleurs, Ruiz était une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi du match entre Arsenal et le PSG (2-0), et cela soulève encore des interrogations sur son statut au club.

Son transfert au PSG a avorté, il jubile https://t.co/Gc7nncq0GT pic.twitter.com/47OPGWwbKA — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

« Il y a un problème »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué un malaise entre Ruiz et son entraîneur au PSG, Luis Enrique : « Ruiz, il y a un problème. Visiblement, Luis Enrique, qui ne l’aimait pas déjà quand il était sélectionneur, n’arrive pas à le faire jouer comme il joue avec l’Espagne », estime l’éditorialiste.

« Il fallait recruter au milieu »

« Alors on me dit qu’il est mieux entouré avec l’Espagne car il y a Rodri. Donc ça veut dire que Ruiz en gros c’est comme si tu l’as pas. Bon il fallait recruter au milieu. Mais Luis Enrique a dit qu’il avait une équipe meilleure que l’année dernière », poursuit Daniel Riolo, qui évoque donc un vrai problème au PSG entre Ruiz et Enrique. Affaire à suivre…