Polémique Chevalier : L’échange lunaire qui va faire enrager le PSG !

Après le violent tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, la Direction technique de l’arbitrage a diffusé l’échange entre Clément Turpin et un de ses assistants VAR, Jérémie Pignard, au moment de cette faute. Ce dernier a estimé que l’impact était « bas » et que le joueur de l’AS Monaco ne méritait pas d’être expulsé pour son geste sur le gardien du PSG.
Pour la Direction technique de l’arbitrage, dirigée par Antony Gautier, Lamine Camara aurait bel et bien dû être expulsé à la suite de son tacle sur Lucas Chevalier, samedi lors de la victoire de l’AS Monaco face au PSG (1-0).
« Cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion »
« Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l'intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale », a indiqué la Direction technique de l’arbitrage dans un communiqué publié sur le site de la FFF.
Un impact « bas » et une « petite torsion »
Sur YouTube, l’instance a également diffusé l’échange entre Clément Turpin, arbitre de la rencontre, et ses assistants VAR. « Popopo », s’est exclamé Gaël Angoula sur le moment, avant de revoir les images en compagnie de Jérémie Pignard. Ce dernier, après avoir visionné les images à plusieurs reprises et sous différents angles, a alors estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la décision initiale, à savoir un simple carton jaune : « On va faire contrôle terminé. L’impact est bas, il y a une petite torsion, mais pour moi, contrôle terminé sur cette situation. »