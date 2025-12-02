Polémique Chevalier : L’échange lunaire qui va faire enrager le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le violent tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, la Direction technique de l’arbitrage a diffusé l’échange entre Clément Turpin et un de ses assistants VAR, Jérémie Pignard, au moment de cette faute. Ce dernier a estimé que l’impact était « bas » et que le joueur de l’AS Monaco ne méritait pas d’être expulsé pour son geste sur le gardien du PSG.

Pour la Direction technique de l’arbitrage, dirigée par Antony Gautier, Lamine Camara aurait bel et bien dû être expulsé à la suite de son tacle sur Lucas Chevalier, samedi lors de la victoire de l’AS Monaco face au PSG (1-0).

« Cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion » « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l'intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale », a indiqué la Direction technique de l’arbitrage dans un communiqué publié sur le site de la FFF.