Ousmane Dembélé, le grand mensonge !

Ousmane Dembélé fait le bonheur du PSG. Crochet, crochet, gaucher et droitier, l'attaquant français qui a coûté 50M€ aux dirigeants il y a deux ans est en lice pour le Ballon d'or et se trouve être incontournable cette saison. Annoncé du côté d'Arsenal, Viktor Gyökeres pourrait le rencontrer en Ligue des champions la saison prochaine, mais a tenu à mettre un terme à une folle rumeur à son sujet d'ici-là.

En 2015/2016, Ousmane Dembélé explosait au Stade Rennais. Des performances qui lui avaient valu son ticket pour le Borussia Dortmund. A Rennes, un journaliste l'avait interrogé sur son ambidextrie, témoignant comme beaucoup d'observateurs de l'aisance avec laquelle la jeune pépite de l'académie rennaise se débrouillait avec ses deux pieds. « Je suis plus gaucher. Les penalties ? Je tire mieux du droit ». Une séquence assez lunaire, mais qui en disait long sur les aptitudes déroutantes de Dembélé, tout comme son jeu.

«Je ne suis pas comme Dembélé» Qu'en est-il de Viktor Gyökeres ? La sensation suédoise de 27 ans du Sporting Lisbonne attise moult convoitises sur le marché des transferts. Avant un éventuel transfert à Arsenal, l'attaquant suédois a été interrogé sur une potentielle ambidextrie par France Football. Ce qui a permis à Gyökeres de mentionner Dembélé et de mettre un terme aux fausses rumeurs le concernant. « (Rires.) Non, non. Je ne suis pas comme (Ousmane) Dembélé. Je suis droitier ».