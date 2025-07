Neymar au PSG, la célébrité qui s’est régalée !

En 2017, le PSG déboursait 222M€ pour recruter Neymar, alors au FC Barcelone. Le Brésilien a alors posé ses valises dans la capitale française, où il aura passé 6 ans avant donc de partir en 2023. Un laps de temps durant lequel Neymar a pu bien profiter et Bianca Costa également. Chanteuse brésilienne connue en France, elle a expliqué à quel point cette connexion lui a fait du bien.

« J’ai eu la chance de connaitre Neymar quand il jouait à Paris »

« J’ai eu la chance de connaitre Neymar quand il jouait à Paris. Et là, fallait voir les messages. J’avais tous mes cousins du Brésil, ils m’envoyaient leurs vidéos en train de jouer au foot « ouais s’il te plait, montre à Neymar ». J’étais devenue la star de la famille, j’étais là « les gars calm down, il ne va pas lancer votre carrière stop ». On s’est dit quoi avec Neymar ? J’ai eu la chance de le voir beaucoup, à des déjeuners de famille, on est devenu de grands amis », a d’abord confié Bianca Costa.