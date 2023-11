Messi fait un flop au PSG et se fait allumer

Thibault Morlain

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint à l’été 2021 le PSG. L’Argentin sera resté deux saisons avec le club de la capitale, mais voilà que son bilan est loin de répondre aux attentes. Messi essuie alors de nombreuses et vives critiques pour son passage au PSG. C’est notamment le cas de la part de Julian Palmieri.

Quand Lionel Messi est arrivé au PSG, on attendait énormément de son association avec Neymar et Kylian Mbappé. Le fait est que loin du FC Barcelone, l’Argentin n’a pas convaincu. En effet, pendant ses deux ans à Paris, l’octuple Ballon d’Or était loin de son meilleur rendement. De quoi faire enrager plus d’un supporter du PSG…

« A la fin où il s’en foutait complètement »

Lionel Messi s’est attiré les foudres de nombreuses personnes suite à son passage au PSG. Et pour TeamFootball , Julian Palmieri s’est lâché sur l’Argentin après ce qu’il a vu à Paris : « Ma déception envers Messi vient de plusieurs incidents, notamment son attitude au PSG où il semblait détaché et peu concerné par le collectif. (…) Son passage au PSG à la fin où il s’en foutait complètement, et il n’en avait plus rien à foutre de ce qui se passait ».

« Un petit homme, qui n’a réussi qu’en Espagne »