Messi fait pleurer Mbappé, il craque en direct

Après la finale de la Coupe du monde, perdue par l'Équipe de France, Kylian Mbappé a fondu en larmes dans les bras de ses proches. Lionel Messi, lui, a bien profité des célébrations pour fêter son sacre avec l'Argentine. Mais dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, La Pulga s'est laissée submerger par les émotions.

Au Qatar, l’Équipe de France est passée tout près de conserver son titre. Mais finalement, les Bleus ont vu la Coupe du monde leur échapper de peu. Les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés aux tirs au but lors de la finale contre l’Argentine. La déception était grande pour les joueurs, surtout pour Kylian Mbappé.

D’ailleurs, la star du PSG a fondu en larmes dans les bras de ses proches après la partie. De son côté, Lionel Messi réalisait son rêve de remporter le Mondial avec l’ Albiceleste et a donc bien profité des célébrations pour fêter ce sacre. Pendant cette trêve internationale, les supporters argentins ont d’ailleurs réservé un hommage chaleureux aux hommes de Lionel Scaloni.

Lionel Messi in tears 😢What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV