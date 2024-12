Mercato - PSG : Mbappé prêt à signer, la bombe que personne n’attendait !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour partir libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a indirectement provoqué le départ de son frère, qui n’a pas été conservé par les dirigeants parisiens. Et pour empêcher que cela n’arrive, Mbappé avoue d’ailleurs qu’il était même prêt à aller jusqu’à signer un prolongation avec le PSG…

Et si Kylian Mbappé avait prolongé son contrat avec le PSG contre sa volonté l’an dernier ? Le scénario paraît improbable sur le papier, et pourtant, le capitaine de l’équipe de France y a sérieusement songé afin de protéger les intérêts de son jeune frère, Ethan Mbappé (17 ans). Ce dernier arrivait également en fin de contrat avec le PSG et n’a pas été conservé en raison de la décision de la star tricolore, ce que Kylian Mbappé n’a pas vraiment digéré.

« Si tu veux, je prolonge et on reste… »

Interrogé par Clique sur Canal +, l’attaquant du Real Madrid explique qu’il était même prêt à signer une prolongation avec le PSG pour permettre à son frère de continuer l’aventure au Parc des Princes : « Lui (son frère), son Real Madrid, c'était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'ils me faisaient. Je lui ai dit : «Si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu». J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui », lâche Mbappé.

« C’est mon frère… »

L’attaquant du Real Madrid s’était senti investi d’un devoir de protection envers Ethan Mbappé face à la décision radicale prise par la direction du PSG : « Ethan, c'est mon frère, ça ne se touche pas. À quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère », poursuit Mbappé. Mais finalement, personne n’a prolongé et son petit frère s’est engagé libre avec le LOSC durant le mercato estival.