Mercato : Le PSG a trouvé le successeur de Donnarumma

Avec un an restant sur le contrat de Gianluigi Donnarumma (26 ans) et des négociations bloquées, le PSG anticipe déjà son possible départ. Le club parisien explore des pistes pour lui trouver un remplaçant, avec un intérêt tout particulier pour Diogo Costa (25 ans), le jeune gardien prometteur du FC Porto.

Alors que Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger son contrat au PSG, dont il ne reste qu’une année, le club francilien prépare déjà l’après-portier italien. Selon les informations de TBR Football, plusieurs clubs européens, dont Manchester City, Galatasaray et Chelsea, ont manifesté leur intérêt pour Donnarumma, qui a délibérément snobé les discussions de prolongation depuis la victoire du PSG en Ligue des champions en mai dernier.

Son successeur est déjà identifié Conscient du risque de perdre son gardien titulaire libre dans un an, le PSG cherche activement un successeur. Parmi les pistes évoquées, Diogo Costa, jeune et talentueux gardien du FC Porto, semble être la priorité du club. Très apprécié pour ses qualités techniques et sa capacité à évoluer sous pression, le Portugais de 25 ans est considéré comme un futur grand du poste.