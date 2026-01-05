Mbappé : Une star tombe sous le charme, le PSG proche de tout gâcher ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a témoigné d'un long feuilleton entourant l'avenir de celui qui l'appelle « primo ». Rodrygo Goes a été annoncé sur le départ du Real Madrid et notamment dans le viseur du PSG. Néanmoins, une star du champion d'Europe était la clé de cette opération qui n'a finalement rien donné.

« J’ai toujours dit que jouer avec Kylian est un plaisir. Nous avons une très bonne relation, même à l’entraînement nous collaborons souvent ». En zone mixte au fil de la première partie de saison, Rodrygo Goes ne dissimulait pas sa joie de partager son quotidien aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid. D'ailleurs, par le biais de son compte Instagram, le Brésilien l'a même surnommé « cousin » pendant le dernier mercato d'été où il était annoncé partant du côté d'Arsenal, de Manchester City ou bien au PSG.

Rodrygo contre Barcola, le PSG y a pensé ? Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano n'a pas manqué de rappeler l'intérêt du PSG dans la course à la signature de Rodrygo Goes. Seulement, une condition était posée pour que le Brésilien puisse déposer ses valises au Paris Saint-Germain : il fallait que Bradley Barcola plie bagage avant tout.