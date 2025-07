Mbappé - Luis Enrique : Le PSG change tout, il adore !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En décidant d’axer son équipe sur le collectif de Luis Enrique, et non sur des individualités comme Kylian Mbappé, Neymar, ou encore Lionel Messi, le PSG a atteint son but ultime : décrocher la Ligue des Champions. Le club parisien a bluffé de nombreux observateurs cette saison, à commencer par Laurent Blanc.

Le PSG dans l’histoire. Pour sa première saison sans Kylian Mbappé, le club de la capitale avait été pointé du doigt par plusieurs observateurs. Certains estimant que sans le numéro 7, Paris allait rencontrer des difficultés, notamment sur le plan offensif. Un an plus tard, voici le PSG champion d’Europe, produisant un football rarement vu jusque-là chez les Rouge et Bleu, menés d’une main de maître par Luis Enrique.

« Les soi-disant experts, disaient qu’ils ne gagneraient jamais la Ligue des champions » Ce PSG a de quoi séduire, notamment chez ses anciens entraîneurs. Ayant passé trois saisons (2013-2016) sur le banc du club francilien, Laurent Blanc s’est exprimé sur ce triomphe parisien. « Beaucoup de gens, pas seulement dans la presse, mais aussi parmi les experts du football, les soi-disant experts, disaient qu’ils ne gagneraient jamais la Ligue des champions, que s’ils ne la gagnaient pas avec Messi, Mbappé, Neymar… Je leur ai dit que s’ils continuaient à investir, tôt ou tard, ils la gagneraient. Et c’est ce qui s’est passé. Et ce n’est peut-être pas encore fini. Peut-être qu’ils la gagneront à nouveau parce qu’ils investissent beaucoup, qu’ils engagent d’excellents entraîneurs », a-t-il confié ce vendredi auprès de SPORT.