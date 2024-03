Mbappé et le PSG écrasent le Real Madrid, l’incroyable prédiction !

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG va se frotter au FC Barcelone. Selon un chien pronostiqueur qui enflamme la toile, le club de la capitale va remporter son tout premier titre en C1 cette saison, et ce, en venant à bout du Real Madrid en finale.

Grâce à sa victoire contre la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour le tour suivant. Et lors du tirage au sort, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone.

Mercato - PSG : Mbappé va semer la zizanie au Real Madrid ? Il répond cash https://t.co/FvJTBRyvqv pic.twitter.com/OnSZUzoWFy — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Steph Furry voit le PSG remporter la C1

En cas de victoire en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Barça, le PSG affrontera le vainqueur du duel entre le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid dans le dernier carré. Et à en croire Steph Furry, la bande à Kylian Mbappé devrait finir par remporter la C1 cette saison, et ce, en venant à bout du Real Madrid en finale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Steph Furry (@aircorg)

Le PSG va battre le Real Madrid en finale