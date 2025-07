Mbappé : Dembélé dérange Deschamps, la folle accusation !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

35 buts toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison. Titre du meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des champions, deux des quatre trophées remportés par le Paris Saint-Germain sur le dernier exercice. Ousmane Dembélé est le visage du renouveau parisien après le départ de Kylian Mbappé. Un problème pour Didier Deschamps en équipe de France d'après Noah Lunsi.

Ousmane Dembélé a réalisé une saison XXL avec le PSG . Champion d'Europe, de France en plus d'avoir raflé la Coupe de France et le Trophée des champions , le numéro 10 du Paris Saint-Germain éliminait le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis (4-0).

Son but face à la bande de Mbappé a dérangé Didier Deschamps d'après Noah Lunsi , pour une raison bien précise. « Deschamps, quand il était au match Real - PSG, il était énervé que ce soit Ousmane (ndlr Dembélé) qui fasse ça. Parce que dans la tête des gens, Kylian (ndlr Mbappé) est une tête de gondole du football mondial. Après (Lionel) Messi et CR7 (ndlr Cristiano Ronaldo), c'est lui. Voir Ousmane réaliser cette saison, c'est comme si c'était un bug de la matrice ».

«Qui est le leader de Deschamps ? C'est Kylian»

Pour l'émission Paroles Véritables, Noah Lunsi qui est à la fois proche de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, a émis un regret concernant le management de Didier Deschamps en équipe de France pour les deux stars. « Dembélé, non pas par sa bouche, mais par ses pieds est en train de dire : « les gars, je dois être le leader maintenant. Si vous voulez gagner, je dois être le leader ». Mais qui est le leader de Deschamps ? C'est Kylian. Et malheureusement en équipe de France en ce moment, ça ne marche pas. Quand Ousmane a marqué (ndlr contre le Real Madrid), on aurait dit que le coach était énervé comme si c'était un coach russe ».