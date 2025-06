Malaise au PSG : Un pote de Messi se lâche !

Axel Cornic

Deux ans après leur séparation, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain vont se retrouver. L’Inter Miami s’est en effet qualifié pour les 8es de finale du Mondial des clubs et affrontera donc le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Et forcément, cette rencontre fait déjà couler beaucoup d’encre…

Après toute une carrière passée au FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de signer au PSG en 2021. Un très gros coup, mais qui s’est finalement changé en véritable flop, pour le club parisien comme pour la star argentine. C’est pour ça que leur retrouvailles au Mondial des clubs pourraient bien être explosives.

« Je connais son amour pour le Barça, mais il n'a pas le même attachement pour le PSG » Présent en conférence de presse, son coéquipier Jordi Alba a d’ailleurs lancé les hostilités. « Leo veut juste gagner, comme il se doit pour un champion de son niveau. Je connais son amour pour le Barça, mais il n'a pas le même attachement pour le PSG » a lancé le latéral gauche espagnol.