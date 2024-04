Luis Enrique balance sur la guerre au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La guerre entre Antero Henrique et Luis Campos a trouvé une résonnance dans les tribunes du Parc des Princes. Les supporters du PSG ont déployé des banderoles acerbes à l'égard du premier cité. Présent en conférence de presse, Luis Enrique s'est exprimé sur la réaction des fans et a donné son avis sur ce conflit interne.

« L e seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis ». Ce samedi soir, à l'occasion de la rencontre face à Clermont (1-1), les supporters du PSG ont déployé une banderole en hommage à Luis Enrique. Mais ce message est aussi adressé à Antero Henrique. L'ancien directeur sportif du PSG s'immiscerait dans certains dossiers et mettrait le bazar au sein de la formation. Selon plusieurs sources, le Portugais souhaiterait couper la tête de Luis Campos.

« Il y a toujours des polémiques »

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a donné son avis. « Moi ? Non, absolument pas. Déjà, pour Antero, je n’ai pas compris et je ne suis pas au courant de ce qui pourrait se passer. Je suis concentré sur le fait d’aider mon équipe au maximum. Je savais déjà en arrivant que le PSG était un grand club et dans les gros clubs, il y a toujours des polémiques et des situations différentes. Mais ici, ce que je vois, c'est beaucoup d'union avec nos supporters et le club. » a confié le coach du PSG, avant de s'exprimer sur sa relation avec Luis Campos, conseiller sportif du club parisien

Luis Enrique évoque sa relation avec Luis Campos