Luis Enrique a transformé un taulier du PSG

Les supporters du PSG semblent redécouvrir Achraf Hakimi depuis le début de la saison. Conquérant sur le plan offensif et prenant de plus en plus de responsabilités, le Marocain a récemment rendu hommage à Luis Enrique. Le nouvel entraîneur du PSG a trouvé la formule afin de tirer le meilleur d’Hakimi qui lui rend bien. Explications.

Le PSG a retrouvé le joueur qu’était Achraf Hakimi dans la foulée de son transfert en 2021. Semblant avoir été quelque peu bridé par Angel Di Maria ou encore Lionel Messi sur le côté droit, Achraf Hakimi avait moins de libertés offensives. The Athletic explique d’ailleurs qu’à sa première saison à Paris, Hakimi n’avait une moyenne de tirs par match que de 0,7 et de 0,8 la saison dernière.

Luis Enrique lui donne carte blanche, Hakimi revit

Depuis le début de l’exercice, Achraf Hakimi affiche une moyenne de 2,1 tirs par match. Et Luis Enrique n’est pas étranger à cette renaissance. The Athletic révèle que le technicien espagnol permet à Hakimi de s’introduire dans l’entrejeu du PSG pendant les phases de possession notamment et que son rôle à Paris le comblerait depuis la nomination de l’ancien coach du FC Barcelone et de la Roja à la dernière intersaison.

«Je suis content qu'il soit là et que je puisse jouer pour lui»