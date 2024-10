Luis Enrique à l’origine d’une catastrophe pour un attaquant du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé d’opter pour l’utilisation d’un faux 9, qui alterne entre Marco Asensio et Lee Kang-In. Par conséquent, Randal Kolo Muani, qui est un avant-centre de formation, est laissé de côté compte tenu de ses prestations décevantes. Mais à en croire Luigi Pieroni, c’est bien Luis Enrique qui en est la cause.

Alors qu'il continue de briller en équipe de France, Randal Kolo Muani est toujours en difficulté au PSG. Mais selon Luigi Pieroni, le style de jeu prôné par Luis Enrique est la cause des difficultés de l'ancien Nantais.

«On sent qu’il n’est pas à l’aise dans ce PSG»

« Le rendement de Kolo Muani au PSG n’est pas bon, mais ce n’est pas une question de qualité. On sent qu’il n’est pas à l’aise dans ce PSG, alors qu’en équipe de France, il s’épanouit. C’est une question de profil et de se sentir bien sur le terrain », assure l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre, avant de poursuivre.

«Il faut être complet, mais si tu n’as pas de lucidité pour finir…»

« C’est le football d’aujourd’hui. Il n’y a plus de vrais attaquants. On demande aux ailiers d’être des buteurs, mais ça ne s’apprend pas. Pendant vingt ans, on m’a dit que le 9 devait être devant le but et là on lui demande d’être disponible partout : au cœur du jeu, derrière, devant. Il faut être complet, mais si tu n’as pas de lucidité pour finir… », ajoute Luigi Pieroni.