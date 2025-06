Lionel Messi : Le PSG prépare un gros coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a validé lundi soir son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du Monde des clubs, et retrouvera donc Lionel Messi avec l’Inter Miami au tour suivant. Une grosse affiche pour Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, qui veulent frapper un gros coup face à Messi au prochain tour.

Tombeur de Seattle lundi soir en Coupe du Monde des clubs (2-0), le PSG a donc validé son ticket pour les 8es de finale de la compétition. C’est donc l’Inter Miami qui se dressera sur sa route au prochain tour, et les joueurs du PSG croiseront donc le fer avec leur ancien coéquipier Lionel Messi à cette occasion.

« Il a déjà gagné beaucoup de titres… » Interrogé en zone mixte lundi soir, Gianluigi Donnarumma a lancé un avertissement à Messi : « C’est fantastique pour nous, c’est fantastique pour moi. J’ai vécu deux ans avec lui, c’étaient deux années fantastiques (2021-2023) où on a joué avec le plus grand joueur du monde. Mais maintenant j’espère qu’on va gagner parce que lui, il a déjà gagné beaucoup de titres. J’espère qu’on va gagner et arriver jusqu’à la fin », indique le gardien du PSG.