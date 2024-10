Ligue 1 : Un clash inattendu qui secoue le PSG

Arnaud De Kanel

Grand admirateur d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique est toujours monté au créneau pour défendre son joueur. Mais voilà que depuis quelques jours, la relation entre les deux hommes s'est dégradée. En cause, la mise à l'écart du Français par le coach du PSG pour le choc contre Arsenal.

S'il y a bien un entraineur qui tient en haute estime Ousmane Dembélé, c'est Luis Enrique. Le coach du PSG n'a cessé de couvrir de louanges son attaquant la saison passée, indiquant même qu'il faisait partie des meilleurs au monde. Mais voilà que leur excellente relation s'est dégradée.

Enrique sanctionne Dembélé

Le ton serait monté entre les deux hommes. Luis Enrique, sur la défensive depuis le début de la saison, est de moins en moins compris par son vestiaire, y compris par son soldat Dembélé qui n'apprécie pas le fait d'être remplacé. Arrivé en retard à l'entraînement, il a d'ailleurs été privé du déplacement à Arsenal. Une sanction dont il a pris acte, non sans une pointe d'énervement car pour des écarts de comportement du genre, aucune star n'a été sanctionnée dans le passé. Bixente Lizarazu estime qu'Enrique s'est trompé en sanctionnant Dembélé de la sorte.

«Je trouve ça un peu grossier»

« C’est quelqu’un qui a de l’autorité, il en fallait au PSG. Je ne vais pas reprocher ça. Mais parfois, il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. À un moment donné, j’ai l’impression que c’est le professeur et les élèves doivent appliquer les leçons du professeur. Quand c’est comme ça, tu n’es pas complètement libéré, autonome. Et est-ce que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même ? C’est là-dessus où je me pose des questions. Est-ce qu’il est libérateur ou castrateur au fond ? Est-ce que c’était nécessaire ? Peut-être qu’il est arrivé en retard, peut-être qu’il a contesté une critique, mais un joueur a le droit de s’exprimer. Un joueur, c’est un adulte, pas un enfant. Le suspendre de ce match, je trouve ça un peu grossier surtout par rapport à l’état d’esprit d’un Ousmane Dembélé globalement », a indiqué le champion du monde 98 pour Téléfoot. Reste à voir si les deux membres du PSG réussiront à enterrer la hache de guerre.