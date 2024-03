Le PSG veut rêver, un sacre historique est possible !

Benjamin Labrousse

Depuis de nombreuses années, le PSG rêve de la Ligue des Champions. Si les portes de la finale se sont ouvertes en 2019-2020, Paris a souvent déçu en C1, et ce malgré le fait d’être considéré comme l’un des favoris à la victoire finale. Qualifié en quarts de finale cette saison, le club parisien avance cette fois-ci dans la peau d’un outsider. L’occasion de revenir sur les différentes côtes du PSG à l’approche du dernier carré de cette prestigieuse compétition.

A l’issue d’une double confrontation face à la Real Sociedad (1-4 au cumul des deux rencontres), le PSG est engagé pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien est d’ailleurs fixé, et affrontera le FC Barcelone lors du tour suivant. Mais alors que Paris s’est séparé de plusieurs stars l'été dernier, quid des chances de victoire finale pour la formation de Luis Enrique ?



Comme le souligne un rapport d’ OptaAnalyst , le pourcentage de victoire du PSG en Ligue des Champions a particulièrement évolué après le tirage ce vendredi. Et pour cause, en cas de victoire face au FC Barcelone, le club de la capitale affrontera le Borussia Dortmund ou l’Atlético de Madrid en demi-finale, deux adversaires à la portée des partenaires de Kylian Mbappé. Ainsi, si Paris avait 11,96% de chances de l’emporter avant de tirer le Barça, ce chiffre est passé à 16,15%. Troisième roue du carrosse avant le tirage, le PSG est désormais considéré comme le second favori à la victoire en C1, derrière Manchester City et ses 29,46%.

Le PSG n’était pas vraiment favori en 2019-2020

Mais quid des dernières épopées parisiennes ? En 2019-2020 et 2020-2021, le PSG a atteint respectivement le stade de la finale puis des demi-finales de la Ligue des Champions. Pour ces deux éditions, GOAL avait publié les côtes des potentiels futurs vainqueurs, qui seront finalement le Bayern Munich et Chelsea. En 2019-2020, GOAL avait ainsi défini les côtes des quarts de finale dans une édition qui s’était tenu à Lisbonne, à l’occasion du « Final 8 ». Manchester City, qui sera éliminé à la surprise générale par l’OL en quarts de finale, était ainsi considéré comme le favori (4,33) tout comme le Bayern Munich (4,33). Le PSG, finaliste face au club bavarois suivait (6), accompagné du FC Barcelone (9) et de l’Atlético de Madrid (9). Enfin, l’Atalanta (10), le RB Leipzig (15), et surtout l’OL (101) venaient compléter le classement.

Le PSG derrière Manchester City la saison suivante