Le PSG tient enfin «un joueur de classe internationale» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance XXL avec un triplé inscrit en faveur du PSG mercredi soir à Stuttgart, Ousmane Dembélé est actuellement en pleine bourre. Et Daniel Riolo a vanté les mérites de l'attaquant de l'équipe de France, qu'il considère comme « un joueur de classe internationale » lorsqu'il évolue à ce niveau-là.

Déjà auteur de 16 buts et 6 passes décisives en en 25 matchs disputés avec le PSG cette saison (toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé a une nouvelle fois prouvé son excellent état de forme mercredi soir. En déplacement sur la pelouse de Stuttgart en Ligue des Champions, le club de la capitale a pu compter sur un remarquable triplé de Dembélé, pour une victoire 4-1 au final.

Riolo analyse Ousmane Dembélé

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la victoire du PSG, Daniel Riolo a décrypté la performance d'Ousmane Dembélé : « Le paradoxe de ce joueur c’est que même quand il était au début de la saison frustrant, qu’on disait qu’il ne met pas de but, qu’il est capable de rater à 5m, s’il ferme les yeux ça peut faire but, tout le monde s’est dit ça, c’était exaspérant. Même dans cette période, depuis le début de la saison, et même depuis qu'il est là, mine de rien, c’est par lui que les plus grosses occasions et différences se font », estime l'éditorialiste.

« C’est lui le grand joueur du PSG »

« S'il évolue vers un mec qui peut marquer des buts, tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu’on a pas eu pour l’instant. C’est quand même un joueur qui en équipe de France n’arrive pas à être titulaire et toujours décevant. C’est lui le grand joueur du PSG pour l’instant », poursuit Riolo sur le numéro 10 du PSG.