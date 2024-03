Le PSG reçoit un conseil pour ce coup à 90M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au PSG l’été dernier pour environ 90M€, Randal Kolo Muani est encore loin d’avoir convaincu tout le monde dans la capitale. Son ancien entraîneur au FC Nantes Vahid Halilhodzic estime que l’international français a besoin de temps et de confiance pour trouver durablement sa place dans l’effectif de Luis Enrique.

Recruté dans les dernières secondes du mercato estival pour environ 90M€, Randal Kolo Muani affiche un bilan mitigé à quelques semaines de la fin de sa première saison au PSG, totalisant 9 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions sous les ordres de Luis Enrique qui n’en fait pas un titulaire indiscutable. Le poids de son transfert XXL pèse sur les épaules de l’international français, qui a besoin de confiance pour s’imposer au PSG aux yeux de Vahid Halilhodzic, son ancien entraîneur au FC Nantes.

Scandale en équipe de France, la vérité éclate sur Mbappé https://t.co/GvBKlyJnMm pic.twitter.com/nLsaBg6xba — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« Il a besoin d'un temps d'adaptation plus important que les autres »

« Pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un d'un petit peu timide et renfermé et je pense qu'il a besoin d'un temps d'adaptation plus important que les autres pour être à l'aise dans un groupe aussi étoffé que celui du PSG. Il doit avant tout retrouver la confiance qu'il avait Francfort, dans un contexte aujourd'hui complètement différent, puisqu'il n'est plus l'attaquant numéro un de l'équipe. Il a une concurrence énorme et pour s'imposer, il faut qu'il travaille beaucoup sur l'aspect mental. Le staff technique a un rôle à jouer pour l'aider à jouer plus libéré », confie l’ancien entraîneur parisien, interrogé par CulturePSG .

« Lui demander de jouer dans l'axe, ce n'est pas la même chose »