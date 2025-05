Le PSG reçoit un avertissement en public !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a l’occasion de remporter la finale de la Coupe de France face au Stade de Reims. Largement favori, le club parisien va néanmoins devoir se méfier d’une formation rémoise ayant tenu en échec les Rouge et Bleu à deux reprises cette saison. L’entraîneur Samba Diawara lui, veut croire à l’exploit.

Embourbé dans une grosse crise de résultats, le club rémois s’attend à souffrir contre le PSG , même si l’entraîneur Samba Diawara ne s’avoue pas vaincu. « Ça reste un match de football, même contre ce qui est certainement ce qu’il se fait de mieux en Europe. À nous de nous mettre au niveau de notre adversaire, de la compétition, et de profiter du moment. On vit une saison difficile, c’est une bouffée d’oxygène que de pouvoir disputer ce match. Il est évident qu’on n’est pas favoris contre le PSG », a-t-il lâché en conférence de presse.

« Tout est possible »

« Les surprises arrivent en général lors des tours précédents… mais tout est possible. Jusqu’à la fin de ce match, on ne pensait qu’à Metz. Une fois terminé, on s’est projetés sur la finale de la Coupe de France. On fera la même chose après ce match, concernant le barrage retour (…) À nous de nous mettre au niveau… et de profiter du moment », conclut-il.