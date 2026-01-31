Le PSG piégé ? Le mauvais souvenir de Luis Enrique

Pierrick Levallet

Tenu en échec contre Newcastle en Ligue des champions (1-1), le PSG va devoir passer par les barrages contre l’AS Monaco. En attendant ce rendez-vous, le club de la capitale va poursuivre sa saison en Ligue 1. Et Luis Enrique estime que son équipe pourrait se faire piéger par l’un de ses futurs adversaires.

Considéré comme l’un des grands favoris en Ligue des champions, le PSG a finalement terminé la première phase hors du top 8. Le club de la capitale a été condamné à passer par les barrages après son match contre Newcastle mercredi dernier (1-1). Les Rouge-et-Bleu ont ainsi rendez-vous avec l’AS Monaco les 17 et 25 février prochains. En attendant, les champions d’Europe 2025 vont poursuivre leur saison en Ligue 1. Et Luis Enrique estime que l’un de ses futurs adversaires pourrait piéger son équipe.

«Il a pris peur» : La décision de Luis Enrique qui étonne ce consultant de RMC https://t.co/BPctsRF4Zh — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

«C'est compliqué, Strasbourg a de la qualité» Dans la traditionnelle conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG a tenu à mettre en garde ses joueurs contre le RC Strasbourg. « Un match piège ? Bien sûr. C'est toujours difficile à l'extérieur. Strasbourg est une équipe jeune mais avec beaucoup de qualités. Ils viennent de changer d'entraîneur mais ils jouent très bien au football. Je me souviens du nul au Parc des Princes. C'est compliqué, Strasbourg a de la qualité. Pour moi on est la meilleure équipe du championnat mais il faut le montrer. On doit avoir la capacité à gagner ces matchs » a lancé Luis Enrique face aux journalistes.