Le PSG le reconnaît dans la presse, il y a un «problème» avec cette recrue

Cet été, le PSG a décidé de se renforcer uniquement avec deux nouvelles recrues. Et un constat est implacable quelques mois plus tard ; ces deux nouveaux joueurs ont du mal à s’incorporer au système de Luis Enrique. Dans la presse, le club parisien a évoqué le cas compliqué de l’un de ces deux nouveaux visages. Explications.

Auteur d’une saison 2024-2025 extraordinaire, le PSG n’a pas souhaité chambouler son effectif. Le club de la capitale a bouclé deux arrivées cet été, avec Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC contre 40M€, puis avec le défenseur Illya Zabarnyi. Arrivé quant à lui en provenance de Bournemouth, l’international Ukrainien est doté d’un gros potentiel.

Zabarnyi sous le feu des critiques Cependant, pour le moment, Illya Zabarnyi n’a pas forcément réussi à atteindre son objectif, qui était d’apporter une concurrence directe au capitaine Marquinhos. La semaine dernière, alors que l’Ukrainien mais aussi Lucas Chevalier ont été sous le feu des critiques au PSG, Luis Enrique leur a apporté son soutien en conférence de presse : « La première chose que je voudrais faire à chaque fois qu’on signe un joueur, c’est de lui dire : attention à ta première année au PSG, tu vas être critiqué peu importe ce que tu fais. Ça s’est passé avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, avec beaucoup de joueurs. On a signé trois joueurs, Renato Marin, Zabarnyi et Chevalier et tu peux voir que c’est difficile d’entrer dans la dynamique. C’est normal les critiques lors de la première saison. Quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, il faut savoir l’affronter. »