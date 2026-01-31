PSG : Ça ne va pas s'arranger pour Lucas Chevalier, le nouveau message lourd de sens signé Luis Enrique !

Arrivé au PSG cet été, Lucas Chevalier a connu une première partie de saison très compliquée au sein de son nouveau club. Mercredi soir face à Newcastle en Ligue des Champions, Luis Enrique n’a pas hésité à laisser le gardien français sur la touche. Et d’après les dernières rumeurs, cela ne devrait pas s’arranger pour le numéro 30. Explications.
Le PSG entame sa seconde partie de saison. Tenu en échec face à Newcastle (1-1) en Ligue des Champions ce mercredi, le club parisien va devoir hausser son niveau de jeu. Certains joueurs vont également devoir passer un cap, à l’image des deux recrues estivales parisiennes que sont Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien français est en difficulté.
Luis Enrique fait confiance à Matvey Safonov
Si bien que dès son retour de blessure (fracture de la main), le Russe Matvey Safonov lui a été préféré par Luis Enrique, qui a titularisé le numéro 39 ce mercredi soir en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs confirmé qu’une concurrence entre les gardiens existait bel et bien du côté du PSG.
Chevalier encore sur le banc ce dimanche ?
« Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes, c’est le football moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau… », a ainsi révélé Luis Enrique. Mais rien ne devrait s’arranger prochainement pour Lucas Chevalier. Alors que le PSG se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du RC Strasbourg, le Parisien indique que le coach asturien a de nouveau décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts. Chevalier lui, va devoir ronger son frein en attendant de pouvoir potentiellement retrouver sa place de titulaire.