PSG : Ça ne va pas s'arranger pour Lucas Chevalier, le nouveau message lourd de sens signé Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG cet été, Lucas Chevalier a connu une première partie de saison très compliquée au sein de son nouveau club. Mercredi soir face à Newcastle en Ligue des Champions, Luis Enrique n’a pas hésité à laisser le gardien français sur la touche. Et d’après les dernières rumeurs, cela ne devrait pas s’arranger pour le numéro 30. Explications.

Le PSG entame sa seconde partie de saison. Tenu en échec face à Newcastle (1-1) en Ligue des Champions ce mercredi, le club parisien va devoir hausser son niveau de jeu. Certains joueurs vont également devoir passer un cap, à l’image des deux recrues estivales parisiennes que sont Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien français est en difficulté.

ℹ La composition probable du PSG, selon Le Parisien : Safonov - Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Zaïre-Emery - Doué, Dembélé, Barcola. pic.twitter.com/Y1N1fo6xzw — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) January 31, 2026

Luis Enrique fait confiance à Matvey Safonov Si bien que dès son retour de blessure (fracture de la main), le Russe Matvey Safonov lui a été préféré par Luis Enrique, qui a titularisé le numéro 39 ce mercredi soir en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs confirmé qu’une concurrence entre les gardiens existait bel et bien du côté du PSG.