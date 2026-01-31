«Il n’y a rien» : La question d’un journaliste qui irrite Luis Enrique

Pierrick Levallet

Après son match nul contre Newcastle en Ligue des champions mercredi dernier (1-1), le PSG reprend du service en Ligue 1. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce dimanche. Luis Enrique s’est donc adonné à l’exercice traditionnel de la conférence de presse ce samedi. Mais une question d’un journaliste semble avoir agacé le technicien espagnol.

Le PSG a manqué le top 8 de la première phase de la Ligue des champions avec son match nul contre Newcastle (1-1). Le club de la capitale passera donc par les barrages et affrontera l’AS Monaco. En attendant ce double rendez-vous, qui se tiendra le 17 puis le 25 février, la formation parisienne va poursuivre sa saison en Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu se déplacent d’ailleurs sur la pelouse du RC Strasbourg ce dimanche.

«Les entraîneurs disent la même chose que moi» Luis Enrique s’est alors adonné au traditionnel exercice de la conférence de presse. Une question d’un journaliste portant sur un éventuel déficit physique de ses joueurs semble toutefois avoir agacé l’entraîneur du PSG. « Aucun déficit. Vous voulez tout le temps des réponses mais il n'y a rien. C'est la même fluidité. Aucune différence. Les entraîneurs disent la même chose que moi, le début de championnat était différent mais il faut s'adapter » a répondu sèchement Luis Enrique face à la presse.