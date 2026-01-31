«Je suis optimiste, mais...» : Luis Enrique juge «impossible» la demande des journalistes

Champion d'Europe en titre, le PSG n'a pas réussi à intégrer le top 8 de la phase régulière de la Ligue des champions. En concédant un match nul face à Newcastle mercredi, le club de la capitale en est sorti et n'affiche pas une forme étincelante. Luis Enrique a tenu à prendre la parole en conférence de presse à propos du niveau de jeu de son équipe.
La saison dernière, le PSG a réussi une deuxième partie de saison exceptionnelle pour finir par décrocher son premier sacre européen en Ligue des champions. Le club de la capitale a déployé un niveau de jeu phénoménal qu'on ne retrouve pas forcément depuis le début de la saison. Certains résultats sont jugés décevants et Luis Enrique a tenu à s'exprimer concernant les attentes autour de son équipe.
« C'est impossible », Luis Enrique jette un froid
En conservant quasiment le même effectif par rapport à la saison dernière, le PSG semble être en mesure de pouvoir rééditer son exploit pour la deuxième année consécutive. Le club de la capitale a dû faire face à de nombreuses blessures depuis le début de la saison, peut-être l'une des raisons qui expliquent ses difficultés. « Je vais faire une petite réflexion. Vous pensez qu'on doit gagner tous les matchs 3-0 ou 5-0 comme la saison dernière. Mais ce n'est pas normal, ça c'est impossible, c'était stratosphérique. Les attentes sont plus élevées » lance Luis Enrique aux journalistes en conférence de presse à la veille du match face à Strasbourg.
Le PSG vise un deuxième titre
Malgré tout, le PSG vise un deuxième titre en Ligue des champions après avoir obtenu un tel succès la saison dernière. Il faut tout de même rappeler que l'an dernier le club avait validé sa qualification pour les barrages au dernier moment avant de relever tous les défis. La prochaine étape dans cette campagne européenne se déroulera face à l'AS Monaco. « Nous voulons marquer l'histoire, ce n'est pas facile. A chaque match de LDC, on a rencontré des adversaires de très haut niveau. Je suis optimiste. Mais on ne peut pas gagner tous les matchs 3-0. C'est impossible, il faut le savoir ! On continue à vouloir écrire l'histoire » poursuit Luis Enrique.