«Je suis optimiste, mais...» : Luis Enrique juge «impossible» la demande des journalistes

Champion d'Europe en titre, le PSG n'a pas réussi à intégrer le top 8 de la phase régulière de la Ligue des champions. En concédant un match nul face à Newcastle mercredi, le club de la capitale en est sorti et n'affiche pas une forme étincelante. Luis Enrique a tenu à prendre la parole en conférence de presse à propos du niveau de jeu de son équipe.

La saison dernière, le PSG a réussi une deuxième partie de saison exceptionnelle pour finir par décrocher son premier sacre européen en Ligue des champions. Le club de la capitale a déployé un niveau de jeu phénoménal qu'on ne retrouve pas forcément depuis le début de la saison. Certains résultats sont jugés décevants et Luis Enrique a tenu à s'exprimer concernant les attentes autour de son équipe.

« C'est impossible », Luis Enrique jette un froid En conservant quasiment le même effectif par rapport à la saison dernière, le PSG semble être en mesure de pouvoir rééditer son exploit pour la deuxième année consécutive. Le club de la capitale a dû faire face à de nombreuses blessures depuis le début de la saison, peut-être l'une des raisons qui expliquent ses difficultés. « Je vais faire une petite réflexion. Vous pensez qu'on doit gagner tous les matchs 3-0 ou 5-0 comme la saison dernière. Mais ce n'est pas normal, ça c'est impossible, c'était stratosphérique. Les attentes sont plus élevées » lance Luis Enrique aux journalistes en conférence de presse à la veille du match face à Strasbourg.