Le PSG l’a mis dehors, un ancien de la maison l’encense !

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino n’a pas connu le succès escompté lorsqu’il a été nommé entraîneur du PSG en janvier 2021. De retour aux affaires à Chelsea à la dernière intersaison, un an après son éviction du Paris Saint-Germain, Pochettino doit avoir un certain crédit de temps chez les Blues selon Thiago Silva.

Ayant pris en charge l’équipe première du PSG à l’hiver 2021 dans la foulée du licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a été remercié à al fin de la saison 2021/2022 de la même façon que son prédécesseur au Paris Saint-Germain. Et une fois encore, comme Tuchel, Pochettino a rebondi à Chelsea.

Comme Tuchel, Pochettino a pris la porte du PSG pour se relancer à Chelsea

Contrairement à l’entraîneur allemand qui a su remporter la Ligue des champions dès ses premiers mois sur le banc de touche de Chelsea, Mauricio Pochettino éprouve plus de difficultés à gagner à Stamford Bridge. En l’espace de 10 journées de Premier League cette saison, Pochettino n’a récolté que 12 points avec le club londonien qui pointe à la 11ème place du classement à 14 points du leader Tottenham.

«Sous Poch, nous nous entraînons plus dur, nous courons plus»