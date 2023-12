Le PSG est touché par une malédiction

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a jamais eu son effectif au complet. En effet, l'infirmerie du PSG n'a pas été vide une seule fois durant cet exercice 2023-2024. Lors du dernier point médical parisien, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Keylor Navas, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas et Presnel Kimpembe ont tous été annoncés forfaits pour le duel face au FC Metz.

A la fin de la dernière saison, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique, qui a remplacé Christophe Galtier. Si le nouveau coach du PSG a été gâté sur le mercato - et ce, avec pas moins de onze recrues - il n'est pas verni pour autant.

PSG : Cette star interpelle Luis Enrique https://t.co/1psvoPfznk pic.twitter.com/XBQs71Gpkx — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

L'infirmerie du PSG n'a jamais été vide

En effet, Luis Enrique n'a jamais eu son effectif au complet depuis qu'il est arrivé au PSG. Depuis le début de la saison, le coach parisien a toujours dû se passer de certains joueurs. L'infirmerie du PSG ayant toujours été occupée.

6 forfaits contre le FC Metz

D'ailleurs, lors de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG a dû se passer de six joueurs au total. En effet, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Keylor Navas, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas et Presnel Kimpembe ont tous été mentionné dans le point médical du club. Ces six membres de l'effectif du PSG étaient donc forfaits pour la confrontation face au FC Metz.