Le PSG éjecte un crack : Il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2019 et 2022, Xavi Simons avait été définitivement vendu par le club francilien au RB Leipzig en 2025 sans jamais y avoir eu vraiment sa chance. Le jeune attaquant néerlandais de 22 ans est pourtant considéré comme un crack, et son agent se livre sans détour sur les raisons de l'échec Simons au PSG.

Le PSG a radicalement changé sa politique sportive depuis deux ans en préférant miser sur des jeunes talents à fort potentiel (Barcola, Doué, Pacho, Kvaratskhelia, Neves, Chevalier...) plutôt que sur des stars confirmées comme il l'a fait dans le passé avec Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Lionel Messi. Mais alors pourquoi Xavi Simons (22 ans), vendu par le PSG au RB Leipzig en janvier 2025 pour 50M€ alors qu'il était au club depuis 2019, n'a pas trouvé sa place dans ce projet et a été poussé au départ malgré son statut de crack ?

Xavi Simons n'a pas percé au PSG Ali Barat, agent de Xavi Simons, se livre sans détour à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport : « Le PSG n'était pas dans cette phase actuelle de développement des jeunes, même s'il a joué quelques matchs. Il a ensuite très bien performé au PSV, à Leipzig, et avec l'équipe nationale néerlandaise. Il fait maintenant pleinement partie d'un projet à Tottenham. Dans le football, il n'y a pas de place pour les regrets. Il faut toujours regarder devant », confie l'agent de Simons.