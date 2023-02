Le PSG défend Neymar, «ce n’est pas un menteur»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Juste après la défaite du PSG et des propos de Kylian Mbappé sur le sommeil et le rythme alimentaire à adapter, Neymar a été vu à un tournoi de poker nocturne et au fast-food. Jérome Rothen est donc revenu sur les mots de Luis Campos qui avait loué l’état d’esprit du Brésilien.

Période difficile pour le PSG. Mardi, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale s’est incliné à domicile face au Bayern Munich (0-1). Cerise sur le gâteau, c’est Kingsley Coman, formé au PSG, qui a inscrit l’unique but de la rencontre. Côté parisien, l’éclaircie est arrivée à l’heure de jeu : Kylian Mbappé. Revenu plus vite que prévu de sa blessure, la star du PSG a semé le doute dans la défense munichoise. Insuffisant néanmoins pour aller chercher le match nul.

Le PSG s’était occupé du cas Neymar

Pendant ce temps, Neymar est passé au travers de son match. Après la défaite du PSG, Kylian Mbappé expliquait qu’il fallait « bien manger et bien dormir » avant le retour à l’Allianz Arena, une déclaration qui, pour beaucoup d’observateurs, visait Neymar. Dès le lendemain, l’attaquant brésilien participait à un tournoi de poker nocturne et était vu au fast-food. Un comportement qui relance le débat sur son hygiène de vie, alors que Luis Campos n’avait dit que du bien de lui en septembre dernier : « Neymar est un très bon joueur. On compte sur les trois joueurs de devant. Il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement, sauf un pour une petite douleur. Neymar est impliqué dans le projet de l'équipe et du club ».

«Je lui fais confiance»