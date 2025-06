Le PSG annonce sa nouvelle star après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite au départ de Kylian Mbappé qui avait donc décidé de ne pas prolonger et de partir libre au Real Madrid il y a un an, le PSG a dû se réinventer avec un nouveau projet sans star majeure et principalement axé sur les jeunes talents. Le tout piloté par un Luis Enrique très inspiré, et Ousmane Dembélé annonce d'ailleurs que le coach espagnol est la véritable star du PSG d'aujourd'hui.

Nombreux étaient les sceptiques en fin de saison dernière lorsque Kylian Mbappé avait officialisé son départ du PSG pour partir libre en direction du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a été, pendant sept ans, un pilier majeur du projet QSI au Parc des Princes, avec de nombreux buts inscrits chaque saison. Mais le PSG s'est donc réinventé avec un nouveau projet davantage axé sur le collectif et sans grande star, du moins sur le terrain...

« C'est lui le patron » Interrogé dans les colonnes de France Football, Ousmane Dembélé reconnait toutefois que Luis Enrique occupe un rôle majeur et clairement à part dans le projet actuel du PSG : « On dit que la véritable star du PSG cette saison, c’est Luis Enrique ? Oui, c'est lui le patron, c'est lui qui décide, si tu es bon tu joues, si tu n'es pas bon tu ne joues pas. Si tu ne fais pas les efforts, tu vas sur le banc de touche. Il a ramené cette mentalité au Paris-Saint-Germain. Il a complètement raison, c'est grâce à ça qu'il a créé ce collectif-là, qu'on est beaucoup plus forts et qu'on pense tous au groupe avant de penser à soi-même. C'est le chemin à suivre si on veut remporter encore de grands trophées. Il y a aussi l'aspect tactique : c'est un très, très grand entraîneur qui a gagné à Barcelone, qui a des idées. Qu'elles te plaisent ou non, il ne va jamais y renoncer », indique l'attaquant de l'équipe de France.