Le PSG à l’origine d’une future catastrophe à Marseille ?

Finalement, la finale de la Ligue des Champions ne se déroulera pas à Milan en 2027. En conséquence, la mairie de Marseille a pris position pour accueillera l’événement au Vélodrome. Si tel était le cas, cela pose alors de grandes question si le PSG venait à jouer et gagner dans le stade de l’OM. Cela pourrait virer au désastre…

Depuis 2011 et le rachat du PSG, le Qatar n’a qu’un rêve : remporter la Ligue des Champions. Un rêve qui pourrait être exaucé en 2027… à Marseille. En effet, la cité phocéenne est candidate pour accueillir la finale suite au désistement de Milan. Mais compte tenu des rivalités avec l’OM, le fait que le PSG joue cette finale au Vélodrome pourrait virer au fiasco total.

« Une mauvaise idée »

« Si tout à fait par hasard il y avait 20 000 ou 25 000 Parisiens qui débarquaient ai Stade Vélodrome, ça serait ingérable. Je ne vois pas comment dans l’état actuel de la France, on peut espérer que ça se passe comme il faut. Aujourd’hui, ne serait-ce qu’avoir l’idée, je pense que c’est problème. Je pense que c’est une mauvaise idée », a ainsi confié Jean-Michel Larqué sur RMC.

« La risée de tout le monde »

Jean-Michel Larqué s’est par ailleurs rappelé la dernière finale de Ligue des Champions en France, qui était Real Madrid-Liverpool au Stade de France, et qui a été une catastrophe : « Il y a eu une finale de Ligue des Champions à Paris, qui n’impliquait ni le PSG ni l’OM qui a été une catastrophe nationale. Ce n’est pas vieux. On a été incapable de gérer cette finale. On a été la honte de la France et la risée de tout le monde ».