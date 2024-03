Le PSG à l’origine de la mise à l’écart de Mbappé ? Il dévoile la vérité

Thibault Morlain

Lors des précédents matchs du PSG en Ligue 1, Luis Enrique n’a pas hésité à se priver Kylian Mbappé. Le Français a ainsi été laissé sur le banc ou bien remplacer en cours de match, notamment dès la mi-temps face à l’AS Monaco. Un choix fort de Luis Enrique qui serait notamment la conséquence d’une consigne du PSG par rapport au futur départ de Mbappé ? Fabrizio Romano a tenu à apporter quelques éléments de réponse.

Face à l’AS Monaco, Luis Enrique a choqué tout le monde en décidant de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps. L’entraîneur du PSG n’hésite désormais plus à se priver de l’international français, ce qui intervient quelques jours seulement après l’information selon laquelle Mbappé avait averti Nasser Al-Khelaïfi de son départ en fin de saison. Tout cela aurait-il un rapport ? Le PSG aurait-il décidé de se venger de Kylian Mbappé en intimant à Luis Enrique de ne plus le faire jouer ? Pas vraiment…

« Ce n’est pas un message qui vient directement du PSG »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube , Fabrizio Romano a tenu à revenir sur cette histoire avec Kylian Mbappé dont Luis Enrique n’a pas hésité à se priver. Et dans un premier temps, le journaliste italien a assuré que le PSG n’était en aucun cas derrière la décision de l’entraîneur espagnol avec Mbappé : « Certains m’ont demandé si Luis Enrique avait décidé de remplacer Kylian Mbappé à cause de l’histoire avec le Real Madrid.De ce qu’on me dit, la vérité est le PSG, le président n’ont pas dit à Luis Enrique qu’il devait le remplacer, qu’il devait ne pas jouer. Ce n’est pas un message qui vient directement du PSG. Ce n’est pas la situation entre Mbappé, le Real Madrid, le PSG et Luis Enrique ».

« Luis Enrique veut essayer des choses »