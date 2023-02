Le PSG a bouclé une grosse opération, il dit tout

Hugo Chirossel

Pour la première fois depuis 2011, le PSG a organisé ce vendredi un entrainement ouvert au public, qui s’est tenu au Parc des Princes. Environ 30 000 personnes étaient présentes afin d’apporter leur soutien aux joueurs parisiens, avant le déplacement sur la pelouse de l’OM pour le Classique. En conférence de presse, Christophe Galtier a salué cette initiative.

Alors que le Paris Saint-Germain vit sa période la plus compliquée de la saison, le club de la capitale a décidé de faire une chose qu’il n’avait plus fait depuis 2011. En effet, le PSG a organisé un entrainement ouvert au public ce vendredi après-midi au Parc des Princes. Un événement qui a suscité énormément d’engouement, puisque environ 30 000 personnes étaient présentes pour encourager les hommes de Christophe Galtier, avant le déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir.

Galtier remercie les supporters

C’était également l’occasion pour les Ultras du PSG de faire passer quelques messages. Battus par l’OM le 8 février dernier en Coupe de France à l’Orange Vélodrome (2-1), les supporters parisiens ne veulent pas voir cela se reproduire. « Une fois, pas deux, soyez sans pitié », pouvait-on lire sur une banderole déployée pendant l’entrainement du PSG. Présent en conférence de presse dans la foulée, Christophe Galtier a salué cette initiative, ainsi que le soutien des supporters.

«Ils sont depuis le début de la saison exceptionnels»