Le «meilleur défenseur du monde» au PSG, la surprise est totale !

De retour dans le onze titulaire du PSG à l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid, Ousmane Dembélé a de nouveau été décisif en inscrivant un but, mais également par un pressing constant. A tel point que Michel Salgado estime qu’il travaille comme s’il était le meilleur défenseur du monde.

Blessé lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé a du attendre les demi-finales de la Coupe du monde des clubs pour retrouver une place de titulaire dans le onze de départ du PSG. C'était contre le Real Madrid, et comme à son habitude, le numéro 10 parisien a effectué un pressing intense qui a permis à son équipe de largement s'imposer. Interrogé sur le comportement d'Ousmane Dembélé, Michel Salgado est impressionné.

Salgado s'enflamme pour Dembélé « Dembélé presse comme s'il était le meilleur défenseur du monde. Convaincre un joueur comme Dembélé de faire cela, c'est ce qui distingue vraiment un bon entraîneur. C'est aussi simple que cela. Transformer les joueurs les plus difficiles, qui ont une mentalité individuelle, en joueurs au service du collectif », lâche-t-il dans une interview accordée à AS, avant de revenir plus précisément sur le contenu du choc entre le PSG et le Real Madrid.