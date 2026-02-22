«La prochaine fois...» : Le PSG va prendre une décision, Ousmane Dembélé ne sera «pas content» ?

Axel Cornic

Acteur principal des succès du Paris Saint-Germain la saison dernière, Ousmane Dembélé rencontre des gros problèmes avec son physique. Il n’a jamais pu évoluer sur la continuité avec son club et encore récemment, il s’est blessé lors du barrage aller de Ligue des Champions, face à l’AS Monaco (2-3).

Les Parisiens ont remporté leur première bataille, mais ils ont peut-être perdu la pièce la plus importante. Ousmane Dembélé est en effet sorti sur blessure face à l’AS Monaco et ce samedi, il n’était pas sur le terrain pour affronter le FC Metz en Ligue 1 (3-0). Et tout le monde s’inquiète déjà pour la suite, puisque Luis Enrique va avoir besoin de lui pour les rendez-vous à venir, notamment en ce qui concerne la Ligue des Champions.

« C'est un risque qui était un peu trop grand » Cette nouvelle blessure de Dembélé a évidemment fait éclater les débats ces derniers jours, avec certains observateurs qui se demandent si Luis Enrique n’aurait pas dû le préserver pour des échéances plus importantes. « Si Ousmane Dembélé n'aurait pas dû jouer contre Monaco ? Quitte à ce que le joueur ne soit pas content, mais musculairement un joueur qui fait des sprints à si haute intensité, c'est un risque qui était un peu trop grand » a déclaré ce dimanche soir Laure Boulleau, sur le plateau du Canal Football Club.