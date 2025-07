La fête sans Mbappé, tout est révélé au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi profitait d’une interview avec Le Parisien afin de communiquer son souhait de mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Les mois qui ont suivi ont servi d’exode des stars, une période conclue par le départ de Kylian Mbappé un an avant le sacre du PSG en Ligue des champions. Abdou Diallo raconte.

Le Paris Saint-Germain s’en est allé remporter sa première Ligue des champions la saison succédant le départ du meilleur buteur de son histoire : Kylian Mbappé (256 réalisations en 7 saisons). Le collectif entraîné par Luis Enrique a surpris son monde tant observateurs que supporters pour s’asseoir sur le toit de l’Europe à l’Allianz Arena de Munich contre l’Inter le 31 mai dernier (5-0).

«Comme la dynamique n'a jamais rompu, finalement on est arrivés en avril-mai avec des certitudes» Ex-coéquipier de Kylian Mbappé au PSG jusqu’à son départ en prêt en 2022 à Leipzig puis définitif à Al-Arabi un an plus tard, Abdou Diallo a été invité par RMC Sport à s’exprimer sur le départ du Français du PSG et de sa surprise quant au jeu proposé par l’équipe de Luis Enrique sans lui. « Alors surpris, je pense, comme tout le monde en début d'année 2025. Mais comme la dynamique n'a jamais rompu, finalement on est arrivés en avril-mai avec des certitudes. On est arrivé en avril-mai avec des certitudes et on sentait que c'était la bonne, c'était pour nous. Je dis nous comme si j'y étais, je m'inclus… Mais après c'est le foot ».