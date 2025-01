Kvaratskhelia : «Un peu snob», il balance sur les supporters du PSG après le transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims ce samedi, Khvicha Kvaratskhelia va être présenté au public du Parc des Princes, qui pourrait lui réserver un accueil chaleureux. Mais comme l'a noté un journaliste, cette signature n'a pas provoqué de liesse ou d'attroupement comme ce fût le cas pour des stars comme Neymar ou Lionel Messi.

Vendredi dernier, Khvicha Kvaratskhelia a signé son contrat avec le PSG. Non qualifié pour le choc en Ligue des champions face à Manchester City, l’ailier géorgien pourrait faire ses grands débuts face au Stade de Reims ce samedi. Avant de fouler pour la première fois la pelouse du Parc des Princes, Kvaratskhelia sera présenté au public, un peu à la manière de Kylian Mbappé, qui avait officialisé sa prolongation en mai 2022 sous les acclamations de l’enceinte parisienne.

« Kvara a été reçu avec indifférence par les supporters»

Mais selon Valentin Pauluzzi, il existe une différence entre notable entre Kvaratskhelia et Mbappé. L’ancien joueur du Napoli n’a pas n’a pas été accueilli avec le même enthousiasme que le Français. « À Paris, Kvara a été reçu avec indifférence par les supporters. Il est connu que les fans du PSG ont un côté un peu snob, et ils ne s’enthousiasment que rarement, surtout après avoir eu simultanément Mbappé, Messi et Neymar. Cependant, ils connaissent et apprécient le Géorgien, surtout grâce à la présence de Willy Sagnol, l’entraîneur de la Géorgie » a déclaré le journaliste de L’Equipe.

Barcola en grand danger

Pour Pauluzzi, cette ignorance, certes relatives, découle sûrement d’une incompréhension, alors que Bradley Barcola ne cesse de progresser sous le maillot du PSG. « L’achat du joueur a tout de même surpris, car le PSG dispose déjà de Barcola, qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et joue également à gauche. Cela dit, débourser 75 millions signifie probablement que Luis Enrique a déjà prévu le rôle qu’il souhaite lui attribuer, peut-être en tant que faux neuf » a-t-il déclaré à Radio Marte.