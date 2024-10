Kolo Muani - PSG : Le rapprochement décisif pour son transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani pourrait quitter la capitale en janvier, à condition de voir un prétendant se positionner. La Juventus aurait notamment pris la température l’été dernier, sans aller plus loin. Une éventuelle opération pourrait toutefois être facilitée par la réconciliation récente entre Nasser Al-Khelaïfi et la formation italienne.

Peu utilisé par Luis Enrique, Randal Kolo Muani est en grande difficulté au Paris Saint-Germain et pourrait plier bagage au cours du mercato hivernal. L’hypothèse n’est pas écartée au sein du club, valorisant son attaquant à 40-50M€ selon L’Équipe, soit la moitié du montant investi il y a un an et demi pour son transfert en provenance de l’Eintracht Francfort (85M€). Reste encore à trouver un club preneur.

Un départ pour Kolo Muani

Alors que le Borussia Dortmund avait été cité parmi les prétendants, la Juventus aurait également sondé l’entourage de Randal Kolo Muani l’été dernier selon le quotidien sportif. La formation turinoise n’était pas allée plus loin, mais ses bonnes relations avec le PSG pourraient faciliter l’ouverture de négociations.

Une éventuelle opération facilitée par le nouveau climat positif entre le PSG et la Juventus

Comme le souligne CalcioMercato.com, les relations entre le PSG et la Juventus se sont réchauffées récemment grâce au retour du pensionnaire de Serie A à l’ECA (Association européenne des clubs), présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Sous l'impulsion d'Andrea Agnelli, son ancien président, la Juve faisait partie des douze membres fondateurs du projet de Superligue qui était finalement tombée à l’eau. De l’histoire ancienne désormais, alors que le boss du PSG s’était réjoui de voir la Juventus faire son retour au sein de l’ECA.