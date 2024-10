Mercato - PSG : Lâché par Luis Enrique, il reçoit une offre !

Axel Cornic

Parmi les quatre plus gros salaires du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ne joue quasiment plus et Luis Enrique ne semble pas vouloir changer d’avis à son sujet. Le défenseur central pourrait donc décider de se relancer en Serie A, un championnat qu’il connait très bien, mais avec une proposition assez particulière.

L’arrivée de Luis Enrique n’a pas fait que des heureux au PSG. Recruté pour devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar ne rentre pas du tout dans les plans de l’entraineur espagnol et cet été déjà, il a semblé être poussé vers la sortie.

La Juventus pourrait se laisser tenter

Finalement, aucune option ne s’est présentée... mais une nouvelle occasion est annoncée pour cet hiver ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait l’intention de tenter sa chance avec Skriniar, qui avait déjà été pisté à Turin lors de son explosion sous les couleurs de la Sampdoria. Avec la blessure de Bremer au genou, une place s’est libérée dans l’équipe de Thiago Motta et le défenseur du PSG serait donc l’une des pistes étudiées, mais évidemment pas la seule.

Skriniar, seulement un remplaçant de Bremer ?

Ce retour en Serie A pourrait toutefois n’être qu’une solution momentanée pour l’ancien de l’Inter. La Gazzetta nous explique en effet que la Juventus aurait déjà été très claire avec Milan Skriniar : s’il vient ce ne sera que pour remplacer Bremer le temps qu’il revienne de blessure. De plus, les dirigeants bianconeri auraient expliqué n’avoir qu’un très petit budget pour le recrutement d’un défenseur central, ce qui ne colle pas vraiment avec le Slovaque, qui gagne tout de même près de 10M€ net par an au PSG.