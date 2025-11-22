João Neves : Son gros coup de cœur avec le PSG !

Depuis son arrivée au PSG en 2024, João Neves ne cesse d’impressionner. Le milieu de terrain portugais brille dans de nombreux domaines, notamment dans le jeu aérien, ce qui est surprenant au vu de son gabarit. Mais pour l’ancien attaquant Claudio Beauvue, le numéro 87 est un véritable amoureux du jeu de tête.
Évoluant au PSG depuis un an et demi désormais, João Neves impressionne. Extrêmement complet, le milieu de terrain de 21 ans est à la fois excellent dans le duel, dans le placement, mais se montre également très intéressant offensivement, notamment grâce à son jeu de tête.
João Neves brille de la tête
Pourtant pas très grand (1,74m), João Neves se distingue dans les airs grâce à un sens du timing millimétré. Avant la trêve, le coup de tête du Portugais sur la pelouse de l’OL a d’ailleurs offert la victoire au PSG. Pour Claudio Beauvue, ancien attaquant du club lyonnais lui aussi à l’aise dans les airs malgré une petite taille (1,75m), le numéro 87 est tombé amoureux du jeu de tête.
« Il a cet amour pour le jeu de tête, ça se voit »
« Il attire le ballon, toujours bien placé, il a le timing, ce qu'on m'a souvent dit, il a ça en lui. Ce n'est pas que la détente, mais c'est arriver au bon moment pour pouvoir smasher le ballon. Certains vont aller plus haut mais lui, par rapport à la trajectoire du ballon, il a la bonne lecture. Il a cet amour pour le jeu de tête, ça se voit. Il faut aimer aller au duel pour être comme ça », confie ce dernier à l’Equipe.