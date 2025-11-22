João Neves : Son gros coup de cœur avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au PSG en 2024, João Neves ne cesse d’impressionner. Le milieu de terrain portugais brille dans de nombreux domaines, notamment dans le jeu aérien, ce qui est surprenant au vu de son gabarit. Mais pour l’ancien attaquant Claudio Beauvue, le numéro 87 est un véritable amoureux du jeu de tête.

Évoluant au PSG depuis un an et demi désormais, João Neves impressionne. Extrêmement complet, le milieu de terrain de 21 ans est à la fois excellent dans le duel, dans le placement, mais se montre également très intéressant offensivement, notamment grâce à son jeu de tête.

João Neves brille de la tête Pourtant pas très grand (1,74m), João Neves se distingue dans les airs grâce à un sens du timing millimétré. Avant la trêve, le coup de tête du Portugais sur la pelouse de l’OL a d’ailleurs offert la victoire au PSG. Pour Claudio Beauvue, ancien attaquant du club lyonnais lui aussi à l’aise dans les airs malgré une petite taille (1,75m), le numéro 87 est tombé amoureux du jeu de tête.