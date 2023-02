«J’ai honte» : Le PSG prend encore très cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions (0-1), le PSG a livré une prestation plus que poussive pendant environ une heure, jusqu’à l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. A tel point que l’ancien Parisien Jérôme Rothen s’emporte et assure avoir eu honte en voyant la prestation du PSG mardi soir.

Mardi, le PSG était très attendu face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais la prestation du club de la capitale ne cesse d’être critiquée. Il faut dire qu’avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, le PSG n’a rien prouvé comme l’analyse Jérôme Rothen, qui ne comprend pas le projet de jeu de Christophe Galtier.

Rothen craque

« Est-ce que la défaite du PSG est honteuse ? Oui, pour le club, pour ce que doit représenter le club en Coupe d'Europe. Le club a un slogan : "Rêvons plus grand". Mais on rêve de moins en moins. Paris rêve petit. C’est la même chose chaque année. Pourtant on se dit à chaque fois que ça ne peut pas être pire… J’avais envie d’être optimiste mardi, je voulais voir une équipe conquérante et insouciante. Tu peux perdre un match, tu peux tomber sur plus fort. Mais je suis tellement déçu », assure l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«J’ai honte»