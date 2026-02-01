Inquiétude après ce transfert au PSG, ces explications qui vont rassurer tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté d’un effectif conséquent et minutieusement conçu par Luis Campos, le PSG n’a pas souhaité faire de folies l’été dernier. Après avoir tout gagné en 2025, les dirigeants parisiens ont fait le choix de recruter deux nouveaux joueurs majeurs. Alors que l’un d’entre eux connaît des difficultés d’adaptation, de nouvelles explications en ce sens ont été dévoilées dans la presse.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a tout raflé sur son passage. Grâce au tandem composé de Luis Enrique et de Luis Campos, le club parisien a réussi son pari de dominer l’Europe grâce à un style bien défini et à des jeunes joueurs morts de faim. Ainsi, quand vint l’été dernier, le club de la capitale a tout simplement décidé de recruter « seulement » deux nouveaux joueurs afin de ne pas bousculer la dynamique au sein de l’effectif.

Zabarnyi galère au PSG Contre 40M€ et 63M€, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont donc rejoint le PSG. Si le gardien français a connu des premiers mois compliqués à Paris, même son de cloche pour le défenseur central ukrainien. Pour le moment, le numéro 6 ne parvient pas à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique, et cela pourrait s’expliquer par des difficultés d’adaptation au football français selon Tiago Pinto. « Les six premiers mois à Bournemouth avaient aussi été difficiles parce qu'il avait été blessé et qu'il n'était pas systématiquement dans le onze », a ainsi confié le directeur sportif de Bournemouth, l’ancien club de Zabarnyi, à l’Equipe. « Quand on arrive dans une nouvelle équipe, cela demande un temps d'adaptation, c'est normal. Surtout à Paris. Chez nous, c'était plus simple tactiquement car chaque défenseur savait exactement ce qu'il avait à faire : c'était du un-contre-un, chaque joueur devait suivre son adversaire partout sur le terrain », conclut-il.