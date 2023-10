Il revient au PSG et les fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rapatrié par le PSG cet été après une saison exceptionnelle avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il continue de prouver son talent. Auteur d'un but magistral mercredi en Ligue des champions, le Néerlandais impressionne depuis le début de saison, et l'Allemagne est déjà subjuguée par le jeune talent du PSG.

Durant l'été 2022, le PSG n'avait pas réussi à convaincre Xavi Simons de prolonger son bail. Le jeune néerlandais a donc décidé de s'engager avec le PSV Eindhoven où il a réalisé une saison impressionnante, poussant les Parisiens à lever l'option pour le rapatrier. Pour environ 6M€, le PSG a donc récupéré Xavi Simons qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et il continue à impressionner.

Xavi Simons fait halluciner l'Allemagne

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 8 matches de Bundesliga, Xavi Simons a inscrit son premier but en Ligue des champions mercredi soir, et quel but ! D'une frappe lumineuse, le Néerlandais a permis à son équipe d'alourdir le score et de dominer l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Une prestation qui a impressionné la presse allemande au point que Sport1 le compare déjà à un certain Arjen Robben ! Pour Bild , Xavi Simons est même « inarrêtable ». Georg Kreul s'est également enflammé pour l'international néerlandais.

«En Bundesliga, il montre chaque jour sa qualité technique»