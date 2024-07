«Il me déçoit à chaque fois», Riolo enfonce un joueur du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si les Pays-Bas ont réussi à atteindre le stade des quarts de finale de l’Euro 2024, certains joueurs néerlandais ne sont pas forcément à la hauteur de l’événement. Ça vaut notamment pour Xavi Simons. Après une grosse saison à Leipzig, le joueur qui appartient au PSG ne convainc au niveau international. De quoi décevoir Daniel Riolo.

Alors qu’on parle beaucoup de l’avenir de Xavi Simons en cet été, le Néerlandais est actuellement concentré sur l’Euro 2024 qu’il dispute avec les Pays-Bas. Titulaire sous lors des ordres de Ronald Koeman, le joueur du PSG peine à briller lors de cette compétition. Des performances en deçà qui valent à Xavi Simons des critiques.

« Je pense de plus en plus au surcotage »

C’est notamment le cas de la part de Daniel Riolo. Lors de L’After Foot , il s’est lâché sur Xavi Simons, n’hésitant pas à expliquer que le joueur du PSG était surcoté : « Il me déçoit à chaque fois. Je pense de plus en plus au surcotage ».

Quel avenir pour Xavi Simons ?

Outre ses performances décevantes à l’Euro, Xavi Simons est au coeur d’autres discussions en cet été. Son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. Après un prêt à Leipzig, le Néerlandais pourrait ne pas revenir au PSG. En effet, il est question d’un nouveau départ pour Xavi Simons, qui pourrait notamment filer au Bayern Munich.