Il l’annonce en direct, Kylian Mbappé va tout exploser

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne cesse de grandir chaque saison passant et se rapproche de ses plus gros objectifs qui sont la Ligue des champions et le Ballon d’or. L’attaquant du PSG est promis à de très grandes choses selon Marco Materazzi.

Il est l’espoir du football français depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2017. Et depuis, Kylian Mbappé ne cesse de prouver et de répondre aux attentes placées en lui en remportant la Coupe du monde avec l’équipe de France et en enchaînant les records personnels. En mars dernier, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

«Sa malchance c’est d’être tombé avec les deux autres»

Dans la discussion chaque saison pour figurer dans le top 5 du Ballon d’or, Kylian Mbappé aurait pu en remporter au moins un si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’étaient pas en activité. C’est du moins l’avis de Marco Materazzi qu’il a partagé à Canal+. « Mbappé ? C’est un phénomène. Sa chance c’est d’être encore jeune et de pouvoir gagner encore 5 ou 6 Ballons d’or. Sa malchance c’est d’être tombé avec les deux autres (ndlr Messi et Ronaldo), sinon il en aurait déjà gagné un il y a quelques années ».

«La presse joue à le mettre en rivalité avec Messi ou Neymar, mais»