«Il est méprisant», Riolo balance sur une figure du PSG !

Après la victoire du PSG à Rennes dimanche soir en championnat, Luis Enrique a eu un accrochage avec le journaliste Alexandre Ruiz, puisque l'entraîneur espagnol était agacé par ses questions. Une réaction qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et que Daniel Riolo condamne fermement.

La scène s'est tenue dimanche soir, à Rennes, quelques minutes après le succès du PSG en championnat (3-1). Au micro de Free Ligue 1, face à Alexandre Ruiz et ses consultants Rio Mavuba et Ludovic Giuly, Luis Enrique a perdu ses nerfs en s'en prenant au journaliste à cause de ses questions : « Tout est tout le temps négatif, hein ! Toutes les interviews ! Tu es le plus négatif de l'histoire du football mondial », lui a notamment lancé l'entraîneur du PSG, et cette séquence n'a pas manqué de faire le buzz sur la toile.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Rentre lui dedans »

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a réagi à cette scène et n'a pas manqué de tacler Luis Enrique pour son attitude : « Pour ce qui est du rapport qu’il a eu avec Alex Ruiz, je n’ai aucun problème à ce que le mec réponde de façon agressive. D’ailleurs, j’encourage les journalistes à lui répondre exactement sur le même ton, parce qu’ils n’ont pas à s’écraser. Ce qui m’énerve le plus chez les journalistes, c’est le ton solennel, révérencieux alors que lui te rentre dedans. Rentre lui dedans. (…) Luis Enrique est irascible et méprisant. (…) Dans un autre genre, Mourinho a une autre façon de faire. Il va souvent mépriser ou prendre de haut les personnes qui vont être là. Et il va adopter une attitude qui va être « moi, mes joueurs, mon peuple, contre le monde entier » », lance Riolo.

« Il n’emmène même pas le peuple avec lui »