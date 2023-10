Il craint un problème avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de trois buts lors du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé confirme son statut d'élément clé du système de Didier Deschamps. A tel point que Christophe Dugarry estime désormais qu'une éventuelle absence de l'attaquant du PSG sera un vrai problème pour les Bleus qui partent largement favoris de l'Euro 2024.

Après son doublé contre les Pays-Bas (2-1), Kylian Mbappé a encore marqué face à l'Ecosse (4-1) ce qui confirme son importance en équipe de France. D'ailleurs, pour Christophe Dugarry, seule une absence de l'attaquant du PSG pourrait empêcher les Bleus de remporter l'Euro.

Dugarry craint une absence de Mbappé

« La France a un énorme temps d’avance sur beaucoup de nations. Pour moi, la France n’a aucun rival sérieux si elle joue à son niveau. Il peut toujours y avoir des blessures, si on perd Griezmann ou Mbappé, ça peut être un problème. Cela peut être un problème mental, on l’a vu en finale de Coupe du monde, ils étaient où pendant les 70 premières minutes? Ils ont disparu », assure le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Si on perd Griezmann ou Mbappé, ça peut être un problème»